Vida Urbana Vigilantes de empresa contratada pelo Estado alegam atrasos e falta de pagamento Sem acerto de nenhuma parcela do 13º de 2023, colaboradores afirmaram ter recebido salário de dezembro somente no final de janeiro. Sefaz informou que repasses à terceirizada estão em dias

Com as dispensas de casa praticamente vazias e serviços básicos como água, luz e internet próximo ao prazo de corte, vigilantes da Centro Oeste Vigilancia e Seguranca LTDA, que presta serviço para pastas do Governo do Tocantins, entre elas a Secretaria de Estado da Fazenda (Sefaz), alegam atrasos e até falta de pagamento. Um dos colaboradores, que pr...