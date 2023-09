Vida Urbana Vigilante morre em acidente entre Palmas e Porto Nacional a dois dias de completar 45 anos A polícia acredita que Antônio Silva tenha batido o carro na lateral da ponte durante uma ultrapassagem

Antônio Correia da Silva, 44 anos, morreu em um acidente de trânsito registrado na TO-050, entre Palmas e Porto Nacional. O acidente ocorreu no final da manhã desta terça-feira, 19. Ele morreu a dois dias do aniversário de 45 anos. Segundo informações preliminares da Polícia Militar, antes de chegar na ponte do Ribeirão São João, Antônio tentou fazer ultrapassagem, mas nã...