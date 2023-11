Redação Jornal do Tocantins

O vigilante Daniel Tavares Xavier, de 25 anos, morreu na madrugada deste sábado, 25, no km 3 da rodovia TO-050, em Palmas. A suspeita é que ele tenha se envolvido em um acidente de trânsito, segundo a Polícia Militar.

A irmã de Daniel procurou a 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil para registrar o ocorrido.

Equipes do Batalhão de Polícia Militar Rodoviário e Divisas (BPMRED) estiveram no local e encontraram Daniel e a moto Honda XRE 190, conduzida por ele.

Segundo a PM, o acidente pode ter ocorrido por uma colisão traseira envolvendo um segundo veículo, que não foi identificado.

No local, uma testemunha disse aos militares que seguia na faixa central da TO-050, sentido sul-norte, quando avistou a moto e corpo caído na rodovia. Ainda segundo a PM, a testemunha não viu outra pessoa ou veículo no local, mas avistou um caminhão na pista a alguns metros à frente do acidente.

A corporação também informou que equipes do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) tentaram reanimar Daniel, que morreu no local. Em seguida, a Polícia Técnica Científica foi acionada e, após trabalhos periciais, o Instituto Médico Legal (IML) recolheu o corpo. A moto da vítima foi liberada aos familiares.

A Secretaria da Segurança Pública (SSP) informou, em nota, que equipes do IML recolheram o corpo de Daniel para a sede do IML em Palmas, onde realizaram exames de necropsia e depois liberado aos familiares, por volta das 10h deste sábado.

Quanto ao trabalho da perícia, a SSP disse que será produzido um laudo que “subsidiará as investigações posteriores sobre o acidente”. O acidente foi registrado pela irmã da vítima na 1ª Central de Atendimento da Polícia Civil, em Palmas.