Vida Urbana Vigilância Sanitária aplica multas que somam R$ 375 mil em empresa que fornece comida aos hospitais São cinco multas de R$ 75 mil com base em infrações sanitárias à legislação federal e resoluções da Anvisa

Cinco decisões finais e terminativas da Gerência de Inspeção e Monitoramento (GIM), departamento da Diretoria de Vigilância Sanitária do Tocantins resultaram em multas que somam R$ 375 mil aplicadas na empresa Fábrica Nutrição e Alimentação, que fornece comida nos hospitais do Tocantins. No mês passado, a empresa se viu envolvida em problemas sanitários, após s...