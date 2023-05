Redação Jornal do Tocantins

Natural de Pium (TO), o vidraceiro Pablo Santos Carvalho, de 30 anos, morreu por volta das 15h30 de domingo,28, na TO-180, em Pium, região centro-oeste.

Segundo o relatório da Polícia Militar, Pablo Santos teria tentado realizar uma ultrapassagem em uma curva da TO-180, com pouca visibilidade. Ele perdeu o controle do veículo, um Gol de cor branca, do ano 1994, e bateu em uma árvore em seguida, afirma o documento.

O motorista de 55 anos, Pedro Vieira Carvalho, pai do Pablo Santos, contou que o filho conduzia o veículo na volta de uma festa da cidade com mais dois amigos. Nenhum deles ficou ferido.

Segundo o pai, Pablo era bastante conhecido e muito querido por todos.

A perícia e o Instituto de Medicina Legal (IML) foram ao local do acidente.