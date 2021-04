Vida Urbana Videochamadas de presos da CPP de Palmas são suspensas após fiação telefônica ser alvo de vandalismo Equipe técnica realiza reparos nos cabos e fios condutores e previsão é que serviços sejam restabelecidos na próxima semana

As videochamadas dos presos da Unidade Penal de Palmas, antiga CPP de Palmas, estão suspensas após a fiação do serviço telefônico ser alvo de vândalos na Capital. A previsão é que a partir da próxima segunda-feira, 12, os serviços sejam restabelecidos. As demais atividades administrativas seguem normalmente. Conforme a Secretaria de Cidadania e Justiça (Seciju), as equ...