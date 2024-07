Vida Urbana Video: Batida entre carro e moto deixa ponte que liga Palmas e Luzimangues interditada Colisão na Ponte Governador José Wilson Siqueira Campos aconteceu na manhã desta terça-feira (23)

Um acidente de trânsito entre Palmas e Luzimangues, distrito de Porto Nacional, na região central do Tocantins, deixou a ponte Governador José Wilson Siqueira Campos interditada nesta terça-feira (23). De acordo com o Corpo de Bombeiros, uma moto teria colidido na traseira de um carro. Segundo informações preliminares dos bombeiros, ao chegarem no local, encont...