Vida Urbana Vice-presidente do STJ nega soltura a jovem preso pela Guarda Metropolitana com drogas e armas Decisão negou pedido de Jean Nalberto da Silva, 22 anos, preso em agosto com mais quatro suspeitos de integrar facção que promovia assassinatos em Palmas

O ministro Og Fernandes, vice-presidente do Superior Tribunal de Justiça (STJ) negou liberdade nesta quarta-feira, 25, a Jean Nalberto da Silva, 22 anos, preso no dia 25 de agosto do ano passado pela Guarda Metropolitana de Palmas (GMP) e Polícia Militar (PM) ao lado de mais quatro suspeitos de integrar uma facção criminosa e cometer homicídios que aterrorizaram a popu...