Vida Urbana Vice-governador do TO participa de reunião com Pazuello para debater cronograma da vacinação Reunião nesta quarta-feira, 17, debateu também os avanços nas negociações para adquirir doses das vacinas Sputnik V e da Covaxin

Na tarde desta quarta-feira, 17, o vice-governador do Tocantins, Wanderley Barbosa, e o secretário de saúde do Estado, Edgar Tollini, participaram da reunião online de governadores com o Ministro da Saúde, Eduardo Pazuello. O encontro foi solicitado pelo Fórum dos Governadores e na pauta temas relacionados a vacinas foram debatidos com o Ministério da Saúde:...