Os novos parquímetros que vão receber os valores referentes às vagas de estacionamento na Avenida JK, em Palmas, já estão sendo instalados. A Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu) informou que o início das operações devem ocorrer em meados de outubro e haverá novidades no projeto, incluindo videomonitoramento, diferentes formas de pagamento e até uma viatura equipada com câmeras para fiscalização.

As tentativas de implantar o estacionamento rotativo começaram em 2015. Pelo menos duas empresas assumiram a cobrança por meio de concessão e ao longo dos anos os contratos foram questionados e suspensos pelo Tribunal de Contas do Estado (TCE). A contratação atual também está sendo analisada pelo órgão.

Com gestão da Sesmu, a operação do sistema que vai fazer a cobrança do chamado 'estacionamento inteligente' será feita pelo Consórcio Park Seguro. Esse nome é atribuído à forma integrada entre os equipamentos e tecnologia que vai estar envolvida, seja no pagamento ou identificação dos usuários por meio de câmeras.

Segundo o secretário municipal de Segurança e Mobilidade Urbana, Agostinho Júnior, após a entrega dos equipamentos e início da operação, que deve ocorrer até outubro, haverá pessoas contratadas pela empresa para fazer a orientação dos usuários nos bolsões. Após o período de informação à população é que deve começar a cobrança. A data prevista não foi informada.

O secretário adiantou que os novos parquímetros terão diferentes formas de pagamento ofertadas aos usuários e a previsão de que custará aproximadamente R$ 3 a hora.

Para o usuário, além do pagamento nos equipamentos instalados na JK, que vai disponibilizar as formas tradicionais como crédito, débito ou moedas, o motorista vai ter a opção de baixar um aplicativo no celular. Nele, será possível cadastrar os dados do veículo, escolher a quantidade de minutos necessários e fazer o pagamento por meio da plataforma.

Uma novidade será o pagamento por meio de TAG, um tipo de chaveiro que vai permitir a recarga de determinado saldo em minutos a ser escolhido pelo usuário. Ao aproximar a TAG do parquímetro, vai descontar o tempo utilizado no estacionamento.

Também terá um prazo de 15 minutos de carência dentro dos bolsões. A cobrança começa a partir desse prazo. Para segurança do equipamento, não será aceito pagamento por aproximação nas máquinas. "A pessoa só vai pagar a partir do 16º minuto, só que vai contar os outros 15 minutos", disse Agostinho.

Quem optar pelo pagamento por meio do aplicativo ou da TAG, o secretário explicou que os minutos não utilizados e que foram pagos pelo usuários serão devolvidos. Outra novidade é que a finalização do tempo de estacionamento poderá ser feita em qualquer um dos equipamentos instalados ao longo da Avenida JK.

"O sistema é integrado, inteligente, ele é todo online. O detalhe que vai ter aqui é que nesse modelo que a gente pagou com cartão, eu não tenho como pegar crédito de volta. Você paga meia hora, fica 20 minutos, não tem como te devolver, a não ser se for no aplicativo ou na tag", explicou o secretário.

Outra opção será que lojas da região poderão se cadastrar para serem pontos de vendas para créditos do estacionamento inteligente. A Sesmu deve informar posteriormente as formas de credenciamento.

A garantia de que as pessoas farão o pagamento do tempo utilizado nas vagas será a fiscalização feita principalmente por meio de câmeras, completou Agostinho. "O estacionamento é inteligente. Quando você entrar no bolsão, vai ter uma câmera. Isso só vai ter aqui em Palmas, é uma inovação. talvez pela estrutura dos nossos bolsões permite isso. Ainda vai ter algumas obras que vai ter que estreitar as entradas para as câmeras. Vai ter uma câmera na entrada e outra na saída, que vai registrar o momento que você saiu".

Viatura com câmeras

Com a fiscalização feita pela Sesmu, quem não pagar o tempo de uso do estacionamento vai ter que pagar multa. Para fazer esse controle, além das câmeras nas entradas e saídas dos bolsões, uma viatura equipada com câmeras e sistemas modernizados vão rodar pela JK e analisar as placas dos veículo. Quem tiver pendências, o sistema vai informar a central de monitoramento de trânsito da Sesmu.

"Isso vai estar ligado com todo o sistema do estacionamento, e o estacionamento está interligado na central integrada de comando e controle. A inteligência da coisa está nisso, de trabalhar com tecnologias, de maneiras integradas para proporcionar e facilitar a vida da fiscalização em si", destacou.

Além de detectar os 'não pagadores' do estacionamento, o carro equipado ainda poderá identificar possíveis crimes de trânsito, como veículos com registro de furto ou roubo, ou até quem não está com a documentação em dia.

Contrato

O contrato firmado com a empresa e publicado no Diário Oficial tem o valor de R$ R$ 6.644.565,36 e vigência de 12 meses, podendo ser prorrogado. Mas o pagamento será feito mensalmente e de acordo com a quantidade de vagas que serão incluídas na cobrança.

Os custos para equipar a viatura com o sistema de monitoramento, segundo o secretário, também estão incluídos dentro da licitação e ficaram a cargo da empresa contratada e responsável pela tecnologia implantada.

A primeira ordem de serviço prevê a cobrança em oito bolsões da Avenida JK com 944 vagas, sendo 464 para carros e 480 para motos. O secretário afirmou que a princípio, essa abrangência vai gerar o valor de R$ 175.611,07 a ser pago por mês para a empresa, valor que está dentro do contrato. A previsão contratual é de o serviço seja instalado em até 40 bolsões na região central da capital.