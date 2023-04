Redação Jornal do Tocantins

Motoristas da empresa Viacap, que estão parados desde terça-feira, 18, sem combustível devido a falta de repasse pela Prefeitura de Palmas, devem retornar somente na próxima segunda-feira, 24.

A empresa presta serviço para o município com 30 ônibus e 46 motoristas, por meio de requisição administrativa, e é responsável pela maioria das linhas de ônibus em circulação na região sul de Palmas. Entre as linhas principais, estão a do Jardim Aureny III (linha 430) e Aeroporto (linha 460).

O representante e supervisor da Viacap Cesar Luiz Miranda Caetano informou que “estamos aguardando o pagamento prometido pela prefeitura referente ao mês de fevereiro e primeira quinzena de março até o final do dia de hoje”, após reunião realizada com a prefeitura no final da tarde de quarta-feira, 19.

Segundo o supervisor, caso a prefeitura realize o pagamento ainda nesta quinta-feira, 20, a empresa vai pedir o combustível. “Vamos fazer o pedido após a confirmação de pagamento, deve chegar até sábado e iniciaremos novamente na segunda”.

Por isso, palmenses devem passar o feriado de Tiradentes e final de semana sem as principais linhas da região sul.

Em relação ao valor que deve ser repassado, o supervisor informou que “as notas foram emitidas ontem à noite pela contabilidade e enviadas à prefeitura ontem mesmo para providências”.

Em nota, a Prefeitura de Palmas também confirmou que a empresa retomará suas atividades na segunda-feira, 24, e que, durante a reunião realizada, houve a discussão sobre o “encerramento da requisição administrativa de parte dos serviços relacionados ao funcionamento do sistema de transporte coletivo de Palmas”.