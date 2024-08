Vida Urbana Vestibular EaD com mais de 1,2 mil vagas é lançado para 15 cidades do Tocantins As inscrições são gratuitas e podem ser feitas a partir da próxima segunda-feira (2) no site da Unitins

Mais de 1,2 mil vagas estão disponíveis para quem deseja fazer uma graduação na Universidade Estadual do Tocantins (Unitins). O edital do Vestibular 2025/1 para os cursos de Educação a Distância (EaD) do Projeto de Interiorização Universitária Tecnológica está publicado desde esta terça-feira (27). As inscrições são gratuitas e começam na próxima segund...