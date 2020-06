Na véspera da eleição para reitor e vice-reitor, que será realizada nesta quinta-feira, 25, com votação online, a Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) diz que os trabalhos para implementação do curso de medicina no câmpus de Augustinópolis, região do Bico do Papagaio, estão encaminhados, com a previsão que as vagas sejam ofertadas no vestibular do primeiro semestre de 2021.

De acordo com a Unitins, o governo do Estado determinou ao reitor Augusto Rezende, que concorre em chapa única a reeleição para reitoria, a realização dos estudos e processos necessários para a implantação do curso. Com isso, um estudo preliminar foi apresentado ao Conselho Universitário (Consuni).

O Consuni deu autorização ao andamento do processo e já instituiu a equipe de trabalho e análise, que será responsável pela manifestação final para que as vagas ofertadas no curso estejam disponíveis já no próximo vestibular, com inicío das aulas em fevereiro de 2021. A portaria para instituir o grupo de trabalho deve ser publicada no Diário Oficial do Estado (DOE) desta quarta-feira, 24. Também está instituída a equipe responsável pela implantação do curso de Pedagogia no câmpus de Palmas.

Em Augustinópolis, a universidade já conta com o curso de enfermagem. Segundo a Unitins, o projeto prevê o compartilhamento e ampliação da estrutura laboratorial e de parte do corpo docente dos cursos de enfermagem e medicina, já que as duas graduações fazem parte da área da saúde. Para que o novo projeto seja implementado, a Untins já dispõe de R$ 2,5 milhões via emendas parlamentares destinadas pelos deputados estaduais: Eduardo Siqueira Campos, Fabion Gomes, Amélio Cayres, Jair Farias e Ricardo Ayres.

Atualmente, a Unitins tem cinco câmpus em cidades: Augustinópolis (Direto, Enfermagem e Ciências Contáveis), Araguatins (Letras e Pedagogia), Dianópolis (Direito, Administração e Ciências Contáveis), Palmas (Direito, Serviço Social, Sistema de Informação e Engenharia Agronômica) e Paraíso do Tocantins (Direito, Ciências Contáveis e Tecnólogo em Agronegócio).

As aulas presencias da Unitins estão suspensas conforme decreto do governo do Estado, por conta da pandemia do novo coronavírus.

Sisu

Para o segundo semestre de 2020, a Unitins oferta 280 vagas para os cursos de graduação nos câmpus Palmas e Paraíso. Diferente dos outros processos seletivos essa edição é exclusivamente via o Sistema de Seleção Unificada (Sisu) que vai utilizar as notas do Enem 2019 para definir os candidatos aprovados. Para conhecer o Edital Sisu 2020/2 acesse aqui.