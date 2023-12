Redação Jornal do Tocantins

A Unitins divulgou que 17,29% dos candidatos inscritos no vestibular da instituição não compareceram para as provas deste domingo, 3.

Segundo a instituição, 5.176 candidatos fizeram as provas do vestibular oferecido neste domingo, 3, para 680 vagas em 17 cursos de graduação, nas cidades de Araguatins, Augustinópolis, Dianópolis, Palmas e Paraíso, e Araguaína, com provas exclusivas para o curso de medicina.

A instituição avaliou que a taxa de abstenção ficou abaixo do último vestibular geral, realizado em dezembro de 2022.

Os 5.176 candidatos participantes responderam 50 questões objetivas de diversas áreas do conhecimento e escrever a Redação em que podiam escolher entre dois temas: “O silêncio na sociedade do ruído” ou “Desafios para o enfrentamento de eventos extremos decorrentes das mudanças climáticas”.

O vestibular ocorreu pela manhã, com abertura dos portões às 7h nas 14 unidades de aplicação. A prova iniciou às 8h15 nos seis municípios e não houve intercorrências;

Apoio das polícias civil, militar e científica "garantiram a segurança e lisura do certame desde a escolta dos malotes de prova, monitoramento durante a aplicação e coleta de digitais dos candidatos", avaliou a instituição em comunicado.

"A baixa abstenção mostra a credibilidade da universidade e a consolidação da Unitins como instituição de qualidade", avaliou o reitor da instituição, Augusto Rezende, em comunicado no site da instituição.

O gabarito preliminar sairá na segunda-feira, 4, no site da Unitins e o resultado final no dia 20.