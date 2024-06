Vida Urbana Vestibular da Unitins divulga gabarito preliminar; confira O certame contou com mais de mil candidatos que concorreram as 160 vagas distribuídas entre três cursos no último domingo (23)

Mais de mil candidatos fizeram a prova do Vestibular 2024/2 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) nas cidades de Palmas e Paraíso do Tocantins, neste último domingo (23). O gabarito preliminar já está disponível no Portal da Unitins. A abstenção do certame foi de 28%. Os candidatos concorreram a 160 vagas distribuídas entre os cursos de Direito, Engenh...