Vestibular da Unitins é realizado neste domingo em Palmas e Paraíso

As provas do Vestibular 2024/2 da Universidade Estadual do Tocantins (Unitins) são aplicadas neste domingo (23) nas cidades de Palmas e Paraíso. De acordo com a Unitins, a previsão é de que mais de 1,3 mil candidatos participem da aplicação das provas. O processo seletivo oferta 160 vagas distribuídas entre os cursos de Direito, Engenharia Agronômica e Sistema...