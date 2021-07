Vida Urbana Versamune pode integrar Programa Nacional de Imunizações este ano, diz Pontes Vacina nacional está em fase avançada

Vacina contra a Covid-19 totalmente nacional, a Versamune é o imunizante em fase mais avançada de desenvolvimento aqui no Brasil e pode ser incluída no Plano Nacional de Imunizações (PNI) no final deste ano em critério emergencial. A informação é do ministro da Ciência, Tecnologia e Inovações, Marcos Pontes. Ele é o entrevistado do programa Brasil em Pauta deste domingo (...