Vida Urbana Vereadores quilombolas tomam posse em Porto Alegre do Tocantins Em cerimônia realizada na manhã desta sexta-feira, 1º, Neuzair Ferreira dos Santos Alves (PL) e Joana Ribeiro de Deus (PL) assumiram os lugares na Câmara Municipal para Legislatura 2021/2022

Nesta sexta-feira, 1º, entre as diversas cerimônias de posse em todo o Brasil, uma em especial chamou atenção no Tocantins. Em Porto Alegre do Tocantins, pela primeira vez, dois vereadores quilombolas assumiram seus lugares na Legislatura 2021/2024. Ao todo a Câmara Municipal é formada por nove cadeiras. Os eleitos representam das comunidades “Laginha e São Joaqui...