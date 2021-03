Vida Urbana Vereadores aprovam projeto e adesão de Palmas ao consórcio de vacinas é confirmada Sessão extraordinária realizada na tarde desta terça-feira, 9, teve a presença de 17 vereadores; dois justificaram ausência por questões de saúde

A Câmara de Vereadores de Palmas aprovou, na tarde desta terça-feira, 9, o Projeto de Lei nº 003/2021 que confirma a adesão do município ao Conectar – Consórcio Nacional de Vacinas das Cidades Brasileiras, liderado pela Frente Nacional de Prefeitos (FNP). No último dia 23 de fevereiro, o Supremo Tribunal Federal (STF) deu aval para que estados e municípios pudessem c...