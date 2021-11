Hoje proibida pelo Código de Posturas, a venda de mercadorias do comércio em geral, como ocorre na Avenida Tocantins em Taquaralto, e até mesmo carros vendidos por garagens sobre a calçada, como já mostrou o JTo, mesmo incomodando o pedestre palmense há anos, pode deixar de ser considerada uma infração.

O artigo 349 do Código de Postura só permite a colocação momentânea de mercadorias sobre o passeio durante as operações de carga e descarga. O texto prevê multa, que pode ser em dobro em caso de reincidência da exposição de mercadoria na calçada e a remoção da mercadoria para depósito municipal.

O vereador Mauro Lacerda (PSB) propôs um projeto de lei ordinária para mudar este artigo do Código de Posturas e permitir estabelecimentos comerciais a ocuparem até 40% da calçada para expor mercadorias. "A intenção da proposta de alteração tem como foco direto a retomada da economia e a geração de emprego e renda", explica o autora ao Jornal do Tocantins.

O projeto de lei do vereador limita este uso a 40% da calçada desde que a área não ocupe o espaçamento mínimo fixado em lei para passagem de pedestres, que é de 2 metros livres.

A proposta está na Diretoria de Assistência Parlamentar às Comissões (DAPC) à espera de ser submetida à análise nas comissões.

Lacerda disse ter recebido a demanda "de inúmeros comerciantes", principalmente, da Avenida Tocantins e defende que a alteração vai auxiliar a retomada da economia após o período crítico da pandemia de Covid-19. "Essa possibilidade facilita as vendas, principalmente para alcançar aqueles consumidores que ainda não se sentem bem em ambientes fechados", pondera.

Capital precisa de lei sobre padronização das calçadas

A ocupação pelo comércio não é o único aspecto a ser discutido sobre as calçadas. A falta de padronização é um problema legalmente apontado desde 2018 pelo Plano Diretor Participativo de Palmas, a Lei Complementar de nº 400.

Entre as estratégias da mobilidade urbana, o artigo 133 do Plano Diretor Participativo fixa, em seu parágrafo único, que a padronização das calçadas deverá ser objeto de lei específica de iniciativa do Poder Executivo. A lei deve prevê até uma Cartilha Explicativa para divulgação junto à população sobre os padrões do passeio.

Passados três anos da aprovação da LC 400 o município ainda não propôs esta lei específica. O JTo não encontrou nenhum requreimento na Câmara Municipal cobrando do município o envio da proposta de lei específica.

Sobre a proposta do vereador, a Casa Civil do município aguardará a tramitação no Legislativo e, se aprovada, irá analisar se não há vício de iniciativa.

Em relação à não padronização das calçadas, a Casa Civil estima que esta questão seja contemplada quando o município propor a lei de mobilidade urbana, ainda sem data. De acordo com o município, junto com a lei de mobilidade, deve ser apresentada uma série de outras leis, dentre elas, a que trata das calçadas.