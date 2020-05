A Justiça Federal no Tocantins destinou mais de R$ 70 mil para a UFT usar no combate ao coronavírus. O recurso serviu para a compra de cinco impressoras 3D, 180 kg de filamento ABS e 500 folhas de acetato, material necessário para a produção de 5 mil protetores faciais.

A produção é a contrapartida do repasse, segundo termo de destinação assinado pelo juiz federal João Paulo Abe, titular da 4ª Vara Federal de Palmas, conforme divulgou a Justiça Federal, que atendeu pedido do Ministério Público Federal (MPF/TO).

O recurso veio de penas restritivas de direitos de prestação pecuniária em processos criminais com condenados.

A Justiça Federal também considerou a manifestação da Prefeitura de Palmas sobre o necessidade do município em receber os protetores faciais. Após atender a demanda do de Palmas, as impressoras poderão ser utilizadas na confecção de protetores para o interior do Tocantins.