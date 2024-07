Vida Urbana Verão saudável: Especialistas alertam cuidados com a alimentação e a pele na temporada de praias A temporada de praia no estado chegou e os tocantinenses estão aproveitando o mês para curtir nas margens dos rios. Pensando nisso, o JTo conversou com uma dermatologista e nutricionista sobre hábitos saudáveis e cuidados com a pele nestes dias quentes

O verão é a principal estação do ano para quem gosta de curtir e aproveitar as temporadas de praias, mas é preciso ter cuidado por conta das altas temperaturas registradas no estado do Tocantins. Pensando nisso, o JTo conversou com a dermatologista Luciane Prado e a nutricionista Nádia Maria para alertar sobre os cuidados nessa temporada e trazer dicas sobre ...