Redação Jornal do Tocantins

Na tarde de domingo, 3, uma forte ventania arremessou tendas que estavam instaladas na praça central de Guaraí, região noroeste do estado, contra a fiação da rede elétrica. A Energisa, concessionária que abastece o município, informou que houve um rompimento de cabo de baixa tensão que afetou 12 clientes.

“Após ser notificada, nossa equipe dirigiu-se ao local para realizar os procedimentos necessários. Durante o período das 12h às 13h58, enquanto nossos colaboradores trabalhavam para lidar com os danos do incidente, 12 clientes do município foram afetados”, informou.

A Energisa ressalta sobre a importância da segurança durante tempestades e ventos fortes. “Caso ocorra uma queda de energia, desligue seus aparelhos das tomadas e aguarde o restabelecimento do fornecimento”.

Alerta ainda para que situações de fios caídos ou outros danos à rede elétrica, os clientes devem manter a distância e entrar em contato imediatamente com concessionária para que possamos tomar as medidas de segurança necessárias.