A vendedora Valéria Silva Miranda, de 24 anos, morreu após a motocicleta que ela conduzia bater em um carro no centro de Araguaína, região norte do Tocantins. Ela chegou a ser encaminhada ao hospital, mas morreu devido a gravidade dos ferimentos.

Conforme informações da Guarda Municipal de Araguaína, o motorista do carro informou que seguia pela rua Dom Bosco, quando passava pelo cruzamento com a avenida Santa Cruz. Ele disse que olhou para um dos lados e não avistou o veículo se aproximando, mas quando avançou no cruzamento a motocicleta bateu na lateral direita do carro.

Com o impacto da batida a motociclista chegou a sobrevoar por cima do capô do carro e caiu próximo a calçada. Ela ficou inconsciente e recebeu atendimento médico do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu) e dos bombeiros.

O local do acidente foi periciado pela Polícia Científica e a motocicleta foi recolhida para o pátio do Detran.

Valéria foi levada para o Hospital Regional de Araguaína na segunda-feira (17) e passou alguns dias hospitalizada em estado grave. Ela teve a morte confirmada nesta quinta-feira (20).