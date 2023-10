Redação Jornal do Tocantins

Um homem de 30 anos suspeito de estupro de vulnerável acabou preso na manhã desta quarta-feira, 4, em Araguatins, extremo-norte do estado, durante cumprimento a um mandado de prisão. As informações são da Secretaria da Segurança Pública (SSP). O JTo checou que o investigado é o vendedor J.A.G.S natural de Ererê (CE).

Segundo a SSP, a vítima tinha três anos quando os abusos iniciaram e duraram quase 10 anos. O vendedor conseguiu se aproximar da vítima por ser amigo da família e ter convivência onde ela morava.

A secretaria divulgou que, atualmente, a vítima é adolescente e contou aos familiares sobre o crime, “por não suportar mais os abusos”. A família denunciou à polícia, que iniciou as investigações.

“A adolescente passou por exames periciais que comprovaram os abusos. Ela também foi ouvida em procedimento especial e confirmou que era abusada e ameaçada constantemente pelo investigado”, divulgou a secretaria.

O vendedor foi levado à 3ª Central de Atendimento da Polícia Civil em Araguatins e depois preso na cadeia pública da cidade.

Dados da Secretaria da Segurança Pública colhidos pelo JTo, mostram que a cidade de Araguatins ocupa o quinto lugar com mais registros por estupro de vulnerável desde o início do ano, com 21 vítimas.