Vida Urbana Venda de cloroquina quase dobra no ano da pandemia Até novembro do ano passado, foram comercializadas a farmácias e drogarias 1,7 milhão de caixas do produto

A venda de caixas de cloroquina no mercado farmacêutico quase dobrou em 2020, no acumulado de janeiro a novembro ante igual período de 2019. A alta de 94% foi registrada pela consultoria de informações sobre saúde IQVIA e obtida pela coluna a partir do setor. Até novembro do ano passado, foram comercializadas a farmácias e drogarias 1,7 milhão de caixas do produt...