Vida Urbana Vem Enem segue com inscrições abertas para 700 vagas até sexta Curso pré-vestibular é oferecido para estudantes de baixa renda e será realizado na modalidade Educação a Distância

Seguem abertas até a sexta-feira, 6, as inscrições para o processo seletivo do projeto Vem Enem em Palmas. O curso pré-vestibular oferece 700 vagas para estudantes de baixa renda. As aulas serão ministradas na modalidade de Educação a Distância devido a pandemia. Para se inscrever os candidatos devem preencher a ficha de inscrição, anexar os comprovantes de residência, de ...