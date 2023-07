Uma vela acesa provocou um incêndio em um quarto de uma residência na noite de terça-feira, 18, no bairro Recanto das Araras I, região sul da capital.

Segundo informações do Corpo de Bombeiros Militar, a corporação foi acionada para atender a ocorrência por volta das 20h59min.

Ao chegar no local, a equipe se deparou com o foco de incêndio concentrado em uma cama box que teve origem a partir da vela acesa, próxima ao colchão.

A guarnição combateu as chamas com o uso do mangotinho (equipamento de combate a incêndio constituído de mangueira, esguicho regulável, válvula e carretel). Em seguida, fez o rescaldo e a remoção dos materiais queimados do ambiente.

Ainda de acordo com os Bombeiros, os proprietários da residência foram orientados pela equipe.