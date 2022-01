Vida Urbana Veja onde se vacinar contra a Covid-19 e Influenza neste fim de semana em Palmas Ações ocorrem em shoppings da Capital, Unidades de Saúde da Família e feiras. Não é preciso agendamento para vacinação no projeto Mais Saúde

As ações de vacinação contra a Influenza e Covid-19 seguem neste final de semana na Capital. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (Semus), no projeto Mais Saúde, equipes estarão, neste sábado, 15, na Unidade de Saúde da Família do Taquari, das 8 às 17 horas e no Palmas Shopping e no Capim Dourado Shopping, das 14 às 20 horas. No domingo, 16, a vaci...