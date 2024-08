Vida Urbana Veja o que pode e o que não pode levar nas provas do Concurso Nacional Unificado Provas serão aplicadas neste domingo (18), em dois turnos, de manhã e à tarde, em 228 cidades do país, incluindo todas as capitais

As provas do CNU (Concurso Nacional Unificado), o Enem dos Concursos, serão aplicadas neste domingo (18), em dois turnos, de manhã e à tarde, em 228 cidades do país, incluindo todas as capitais. Ao todo, 2,1 milhões de candidatos disputam 6.640 vagas em 21 órgãos públicos. É a maior seleção do tipo da história dos concursos públicos e deve preencher cargos...