O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024 será aplicado no dia 25 de agosto, em todos os estados e no Distrito Federal. As provas terão questões baseadas nas Matrizes de Referência disponíveis no portal do Instituto Nacional de Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep).

Conforme o edital, os candidatos devem ter no mínimo 15 anos, para realizar as provas do ensino fundamental e 18 anos para as do ensino médio.

Com a data da prova se aproximando, o JTo separou informações importantes para quem vai fazer o exame neste ano, confira.

O que estudar

Ensino fundamental

Segundo o edital, para o ensino fundamental, serão quatro provas objetivas que avaliarão as seguintes áreas de conhecimento e os respectivos componentes curriculares:

- Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação;

- Ciências Naturais;

- Matemática;

- História e Geografia.

O participante que optar pela área de conhecimento Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes e Educação Física fará, além da parte objetiva, uma prova de Redação.

Para Língua Estrangeira Moderna, o participante realizará as provas de Inglês e Espanhol, não sendo possível optar por apenas uma delas.

Ensino médio

Para o ensino médio, serão quatro provas objetivas que avaliarão as seguintes áreas de conhecimento e os respectivos componentes curriculares:

- Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação;

- Matemática e suas Tecnologias;

- Ciências da Natureza e suas Tecnologias;

- Ciências Humanas e suas Tecnologias.

O participante que optar pela área de conhecimento Linguagens, Códigos e suas Tecnologias fará, além da parte objetiva, uma prova de redação.

Para Língua Estrangeira Moderna, o participante realizará as provas de Inglês e Espanhol, não sendo possível optar por apenas uma delas.

Exame ocorrerá em dois turnos

O exame ocorrerá em dois turnos para as duas etapas de ensino. No período da manhã, os participantes terão quatro horas para realizar as provas objetivas, cada uma com 30 questões de múltipla escolha.

Aqueles que buscam a certificação no ensino fundamental serão avaliados em ciências naturais e matemática. Para o ensino médio, serão verificados os conhecimentos em ciências da natureza e suas tecnologias, além de matemática e suas tecnologias.

No período da tarde, a aplicação terá cinco horas de duração. Para os participantes que buscam a certificação no ensino fundamental, serão aplicadas as provas de língua portuguesa, língua estrangeira moderna, artes, educação física, redação; e história e geografia. Já para a certificação no ensino médio, serão aplicadas as provas de linguagens, códigos e suas tecnologias, além de redação; e ciências humanas e suas tecnologias.

Para estudar os conteúdos, o participante pode acessar aulas gratuitas que estão disponíveis na internet.

Outras informações estão disponíveis no portal do Inep, as cartilhas do participante do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2024: ensino fundamental e ensino médio.

As cartilhas também apresentam os números do Encceja, as explicações sobre o processo de correção da redação, bem como as situações que levam à nota zero e anulação.

Outro ponto explicado nas publicações são as competências avaliadas, sendo quatro competências no ensino fundamental e cinco competências no ensino médio. O participante também pode conferir, nos materiais, exemplos de redações que atendem aos critérios propostos.

O Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) foi realizado pela primeira vez em 2002 para aferir competências, habilidades e saberes de jovens e adultos que não concluíram o Ensino Fundamental ou Ensino Médio na idade adequada.