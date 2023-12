Em razão do feriado de Natal que ocorrerá na segunda-feira, 25, muitos serviços públicos e privados sofrem alterações para um descanso e a comemoração destas datas no fim de ano. Veja o que abre e fecha na véspera e no dia de Natal.

Comércio

De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Palmas, a maioria dos estabelecimentos ficarão abertos no sábado, 23, como expediente normal e no domingo, 24, até o meio-dia para que os clientes aproveitem a maior parte possível do tempo para irem às compras.

Ainda segundo a câmara, o mesmo vale para o sábado, 30 e domingo, 31. No dia 25 e dia 1°, o comércio estará fechado.

Bancos

A Federação Brasileira de Bancos (Febraban) informou que os bancos não funcionarão no feriado de Natal, segunda-feira, 25, e Ano Novo, segunda-feira, 1°.

Na terça-feira , 26, e no dia 2, os bancos voltam a funcionar normalmente para atendimento presencial ao público nas localidades onde não há feriados municipais.

Conforme a Federação, nos feriados e fins de semana, a população pode utilizar os meios eletrônicos de atendimento bancário, como mobile e internet banking, caixas eletrônicos, banco por telefone e correspondentes para fazer transações financeiras.

Carnês e contas de consumo (como água, energia, telefone, etc.) vencidos no feriado poderão ser pagos sem acréscimo no dia útil seguinte. Normalmente, os tributos já estão com as datas ajustadas ao calendário de feriados, sejam federais, estaduais ou municipais.

O último dia útil do ano para atendimento presencial ao público, com expediente normal para a realização de todas as operações bancárias solicitadas pelos clientes, será no dia na quinta-feira, 28. Na sexta-feira, 29, não há expediente bancário e as instituições financeiras não abrem para atendimento presencial ao público.

Correios

Nos dias 25 de dezembro e 1º de janeiro, não haverá atendimento nas agências dos Correios.

Nos dias 24 de dezembro (véspera do feriado de Natal) e 31 de dezembro (véspera do feriado de Ano Novo), por serem domingos, também não haverá expediente.

O atendimento será retomado, respectivamente, nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2024.

Nos sábados, dias 23 e 30 de dezembro, os Correios irão funcionar normalmente, em todo o país, somente nas agências que abrem aos sábados.

Já a Central de Atendimento dos Correios - CAC, funcionará com o efetivo reduzido nos dias 26 de dezembro e 2 de janeiro de 2024. Nos demais dias, a CAC funcionará normalmente de segunda à sexta, das 8h às 20h e aos sábados, das 8h às 14h, exceto domingos e feriados.

Capim Dourado Shopping

O Capim Dourado Shopping oferecerá horários diferenciados no Natal e Ano Novo. Nos dias 22 e 23 de dezembro, a praça de alimentação, áreas de lazer, lojas e quiosques estarão abertos das 10h às 23h.

Conforme a assessoria do shopping, no dia 24, os serviços de alimentação e lazer, lojas e quiosques funcionarão das 10h às 18h. Em 25 de dezembro, a praça de alimentação e as áreas de lazer operarão das 11h às 20h, enquanto as lojas e quiosques permanecerão fechadas.

Para o último dia do ano, 31 de janeiro, a praça de alimentação e as áreas de lazer funcionarão das 11h às 18h, as lojas e quiosques estarão abertas das 10h às 18h. Já em 1º de janeiro de 2024, a praça de alimentação e as áreas de lazer estarão em operação das 11h às 20h, enquanto as lojas e quiosques permanecerão fechadas.

Palmas Shopping

Durante os finais de semana de Natal e Ano novo o Palmas Shopping estará com o horário de funcionamento alterado.

No dia 24 de dezembro as lojas abrirão às 10h e fecham às 20h. A praça de alimentação e lazer terá horário de funcionamento das 10h às 22h. O Cinema funcionará das 13h às 22h.

No dia de Natal, 25 de dezembro, as lojas estarão fechadas. Porém, a praça de alimentação e lazer funcionará no horário das 10h às 20h.

No dia 31 de dezembro, as lojas estarão abertas das 10h às 20h e praça de alimentação e lazer no horário das 10h às 22h.

Na segunda-feira, 1°, as lojas não abrirão. A praça de alimentação e lazer funcionará das 10h às 20h.