Vida Urbana Veja o que abre e fecha na véspera e no dia de Natal Alguns estabelecimentos também divulgaram como será o funcionamento do Ano Novo; confira

Em razão do feriado de Natal e da chegada do Ano Novo muitos serviços públicos e privados sofrem alterações para um descanso e a comemoração destas datas no final do ano. Veja o que abre e fecha na véspera e no dia de Natal. Comércio De acordo com a Câmara de Dirigentes Lojistas (CDL) de Palmas, o funcionamento do comércio da capital ficará de respo...