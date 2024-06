Vida Urbana Veículos e sucatas que vão a leilão podem ser visitados até esta sexta; veja regras São aproximadamente 300 veículos, incluindo carros, motos e sucatas, o leilão ocorre exclusivamente de forma online

Cerca de 300 veículos, incluindo carros, motos e sucatas, serão leiloados virtualmente e estão disponíveis para que os interessados possam ver. A visitação ocorre no pátio do Anexo I da Secretaria Municipal de Segurança e Mobilidade Urbana (Sesmu, situado na Arso 151 (1.503 Sul), atrás da Universidade Luterana do Brasil (Ulbra/Palmas). Os interessados poderã...