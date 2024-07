Vida Urbana Veículos e sucatas apreendidos ou abandonados serão leiloados; veja regras Mais de 900 veículos, incluindo carros, motos e sucatas, devem ser leiloados de forma online em Araguaína

Cerca de 900 veículos que foram abandonados, removidos e recolhidos do perímetro urbano de Araguaína, região norte do estado, serão leiloados. Os veículos e sucatas poderão ser visitados a partir do dia 31 no pátio do Detran, localizado no bairro Jardim dos Ipês I. A modalidade do leilão será a de maior lance e ocorrerá exclusivamente online nos dias 12, 13...