Vida Urbana Veículos com registro de roubo e placa falsa são apreendidos no estacionamento do HGP PM realizou buscas para identificar suspeitos dos crimes, mas ninguém foi encontrado

Dois veículos, um roubado e outro clonado, foram localizados nesta quinta-feira, 17, no estacionamento do Hospital Geral de Palmas pela Polícia Militar (PM). Os militares realizam uma patrulho no local quando, ao consultar as placas de veículos, perceberam sinais de adulteração em um carro com placa de Wanderlândia. A PM informou que ao fazer contato com o ...