Vida Urbana Veículos com registro de furto e identificação adulterada são recuperados em rodovias federais Um carro e uma moto foram recuperados durante fiscalização da Polícia Rodoviária Federal, na BR-153 e na BR-010

Veículos furtados foram recuperados nas rodovias federais no Tocantins, no último final de semana, durante uma fiscalização da Polícia Rodoviária Federal (PRF). O...