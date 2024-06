Vida Urbana Veículos apreendidos e abandonados serão leiloados pela Prefeitura de Palmas; confira edital Documento está publicado no Diário Oficial do Município. Cerca de 300 veículos serão leiloados nos dias 2 e 3 de julho

Cerca de 300 veículos que foram abandonados, removidos e recolhidos do perímetro urbano de Palmas serão leiloados nos dias 2 e 3 de julho. O edital do Leilão Público está publicado no Diário Oficial do Município de sexta-feira (14), confira aqui. De acordo com a Prefeitura de Palmas, a modalidade do leilão será o de maior lance e ocorre de modo exclusivamente o...