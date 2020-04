Vida Urbana Veículo pega fogo com passageiros e motorista a bordo; ninguém se fere Incidente ocorreu na noite desta segunda-feira; Kombi tem placa do Estado do Goiás

Por volta das 19 horas desta segunda-feira, 6, uma Kombi com placa do Estado de Goiás pegou fogo em um cruzamento da Avenida Paraíba, no centro de Gurupi, Sul do Tocantins. As informações são do G1 Tocantins. Passageiros e motorista conseguiram sair do veículo ainda no início do incêndio, que destruiu todo o carro. Ninguém se feriu. O Corpo de Bombeiros esteve no l...