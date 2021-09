Vida Urbana Veículo pega fogo ao lado de bomba em posto de combustíveis em Palmas Chamas começaram assim que o motorista tentou dar a partida após abastecer

Atualizada às 18:42 Um veículo pegou fogo em um posto de combustíveis no final da tarde de ontem na Arse 14 (110 Sul) em Palmas. O Corpo de Bombeiros realizou o combate às chamas com o uso de três viaturas e oito militares. O local chegou a ser esvaziado devido ao perigo de explosão. De acordo com os proprietários do veículo, após o abastecimento re...