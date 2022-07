Vida Urbana Veículo furtado da Adapec em São Valério da Natividade é encontrado em região de mata no município Além do carro foram furtados utensílios domésticos e aparelhos eletrônicos

Após denúncia feita à Guarda Municipal de São Valério da Natividade, nesta terça-feira, 12, agentes encontraram um veículo Fiat Uno em uma matagal no município. Ao chegarem no local, isolaram a área e aguardaram a Polícia Civil para os trabalhos de perícia. De acordo com o boletim de ocorrência, o furto teria ocorrido durante o final de semana e desc...