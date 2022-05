Vida Urbana Veículo adulterado é apreendido em rodovia federal no sul do Estado Equipe da PRF abordou o veículo após notar as películas escuras dos vidros

No km 666 da BR - 153, em Gurupi, região sul do Estado, a Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu um veículo com sinais identificadores adulterados. A abordagem ocorreu na segunda-feira, 16, após a equipe perceber que as películas dos vidros estavam fortemente escuras. Durante as verificações, a polícia solicitou ao condutor os documentos do veículo, que inform...