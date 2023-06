Redação Jornal do Tocantins

O Tocantins inicia a partir deste sábado, 1°, o período do vazio sanitário, medida de prevenção e controle contra ferrugem asiática, principal praga que ataca a cultura da soja. Durante o vazio sanitário, fica proibido o plantio e a manutenção de plantas vivas da oleaginosa em lavouras de sequeiro.

Segundo a Agência de Defesa Agropecuária (Adapec), nesta safra 2022/2023 a área plantada foi de 1,245 milhões de hectares nas áreas de sequeiro em 2416 propriedades cadastradas na agência com o cultivo de soja no Estado.

Durante o período do vazio sanitário, a Adapec realizará o monitoramento e fiscalização no campo, a fim de garantir que não haja plantas vivas de soja dentro do período proibitivo.

Segundo a legislação fica autorizado durante o período proibitivo do vazio sanitário, apenas o cultivo excepcional de soja para fins de pesquisa, produção de soja sementes e sementes para uso próprio nas planícies tropicais, sob sistema de subirrigação, que compreendem os municípios de Lagoa da Confusão, Dueré, Pium, Santa Rita, Formoso do Araguaia e Cristalândia.

A ferrugem asiática da Soja é a principal praga que acomete a oleaginosa, causada pelo fungo Phakopsora pachyrhizi. a doença se dissemina rapidamente entre as plantações através do vento. Os maiores prejuízos causados são a redução da produtividade, já que causa desfolha precoce nas plantas, impedindo que os grãos de soja se formem completamente. O vazio sanitário é uma importante forma de controle da praga.