Vida Urbana Vazão mínima na UHE de Serra da Mesa é prorrogada para garantir alagamento do rio Tocantins Flexibilização busca melhorar o armazenamento do maior reservatório da bacia hidrográfica do recurso hídrico

Até o dia 31 de março, A barragem da usina hidrelétrica de Serra da Mesa (UHE de Serra da Mesa) no rio Tocantins permanecerá com vazão mínima liberada flexibilizada para o patamar de 100m³/s. A determinação é da Resolução nº 22/2020, da Agência Nacional de Águas (ANA), publicada no Diário Oficial da União desta quinta-feira, 30. Com a Resolução ANA, a desc...