Vida Urbana Variante Gamma é predominante e representa 63,8% dos casos estudados no Tocantins, diz estudo da UFT Estudo mostra que variante é vinculada a P.1 e está publicado na Revista bioRxiv

A variante Gamma representa 63,8% das amostras de infectados pela Covid-19 no Tocantins analisadas pela Universidade Federal do Tocantins (UFT). O dado evidencia que essa variante, que é vinculada a P.1, é a dominante no Estado. Esse resultado está publicado no final de junho em um artigo pré-print divulgado pela Revista bioRxiv, em inglês. A pesquisa que realiza uma vigilânc...