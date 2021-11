Vida Urbana Variante ômicron representa risco muito elevado, diz OMS Até o momento, não foi registrada nenhuma morte associada à nova cepa, disse a organização em comunicado técnico

A OMS (Organização Mundial da Saúde) afirmou nesta segunda-feira (29) que a variante ômicron do coronavírus representa um risco muito elevado para todos os países do mundo. Até o momento, não foi registrada nenhuma morte associada à nova cepa, disse a organização em comunicado técnico. De acordo com OMS, ainda há muitas dúvidas sobre a ômicron. A lista de países...