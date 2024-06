Vida Urbana Vaqueiro vai a júri por matar homem que havia separado briga de namorados O réu será julgado por homicídio qualificado por motivo torpe e uso de meio que dificultou a defesa da vítima

Um vaqueiro de 43 anos, acusado de ter assassinado com facadas o operador de máquinas conhecido como “Gasolina”, de 31 anos, será julgado pelo júri. O crime ocorreu em fevereiro de 2010 no "Bar da Bem-vinda", localizado no setor Aeroporto, em Araguaçu. A denúncia, apresentada em 2014, ficou suspensa até a localização do réu em 2019, encontrado em Porto Nacional. De aco...