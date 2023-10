Vida Urbana Vaqueiro suspeito de matar homem no meio da rua se apresenta na delegacia Alpiniano Filho morreu por hemorragia aguda causada por um objeto perfurante na região do tórax, segundo a SSP

Atualizada às 16h40 com manifestação da defesa O vaqueiro F.M.S, 31 anos, natural de Araguaçu, está preso preventivamente desde quarta-feira, 11, suspeito de matar Alpiniano Batista Filho, conhecido como ‘Zeiú’, na madrugada do dia 2 de outubro de 2023, em Sandolândia. O advogado Kaio Wisney Souza, que faz a defesa do investigado, procurou a Polícia Civil e ...