Vida Urbana Vaqueiro acusado de amarrar e matar jovem durante pescaria em Sampaio vai a júri em julho de 2024 Paulo Tassio Cunha é acusado da morte de André Ferreira, em maio de 2020. Defesa vai ao STJ para a soltura do réu

O Ministério Público denunciou e a Justiça mandou a júri popular o vaqueiro maranhense Paulo Tássio do Carmo Cunha, de 26 anos, pela morte de André Rodrigues Ferreira, aos 27 anos, em Sampaio, a 637 km de Palmas, no dia 1º de maio de 2020. André morreu amarrado e esfaqueado com vários golpes de facão durante uma pescaria com mais dois homens em um brejo na...