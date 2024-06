Vida Urbana Vagas de emprego estão abertas na Energisa para Palmas e cidades do interior; confira Oportunidades são para Araguaína, Santa Rosa do Tocantins, Dianópolis e Palmas

Estão abertas vagas de emprego e estágio para concessionária de energia. As oportunidades são para trabalhar no Grupo Energisa, que detém a concessão da distribuição de energia elétrica no estado. De acordo com a Energisa as oportunidades são áreas de atuação e estão disponíveis para candidatos que preencham os requisitos e qualificações necessárias nas ci...